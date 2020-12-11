УАФ підозрює молодіжну команду Інгульця в участі в матчах з фіксованими результатами.

За інформацією FootballHub, мова йде про три матчі за участю команди, зокрема останнього поєдинку молодіжної першості проти Львова (1:6).

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Повідомляється, що було багато ставок на велику різницю голів і кількість забитих м'ячів. Члени Комітету з етики та чесної гри УАФ провели розмову з гравцями молодіжних команд.

Львів U21 – Інгулець U21 огляд матчу

Чому почались звинувачення?

У минулому турі УПЛ зустрічалися Львів та Інгулець. Незважаючи на два видалення в складі господарів Інгулець залишився незадоволений суддівством і направив лист в УАФ з проханням відсторонити арбітра того матчу від роботи.

УАФ відповіла тим, що звинуватила молодіжну команду Інгульця у "договірняках".