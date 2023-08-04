Сразу 15 россиян получили портфели в комитетах УЕФА на период с 2023 по 2027 год. Среди избранных и переизбранных представителей страны-агрессора немало одиозных лиц.

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Чиновники УЕФА живут в параллельном мире

Украинская ассоциация футбола отреагировала на неприемлемые действия УЕФА и призвала исключить всех россиян из организации.

В официальном письме отмечается, что в то время, когда РФ продолжает совершать свои кровавые преступления в Украине, должности в административных органах УЕФА получили 15 россиян.

Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность отстранить представителей террористического государства от своих обязанностей в Европейском Союзе,

– говорится в официальном письме УАФ.

Отметим, что россияне рассчитывают на скорый возврат в международные турниры под эгидой УЕФА. Они шантажировали компанию своим переходом в азиатскую конфедерацию. Однако так и не отважились на такой шаг.

Напомним, что российские команды и сборные были отстранены от всех турниров УЕФА 28 февраля 2022 года из-за военной агрессии против Украины.