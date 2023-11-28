Шевченко приготовиться: в УАФ официально объявили проведение внеочередного Конгресса

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил дату проведения внеочередного Конгресса УАФ. В повестке дня – избрание президента УАФ.

Украинский футбол на пороге грандиозных перемен в руководстве. Уже 25 января 2024 станет известно, кто станет новым главой УАФ.

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На Исполкоме УАФ была утверждена дата, время и место проведения внеочередного XXVI Конгресса. Также была согласована повестка дня, которую предложили члены УАФ.

Повестка дня внеочередного Конгресса УАФ

1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.

3. Об избрании президента УАФ.

4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.

5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.

6. Об избрании вице-президентов УАФ.

7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.

8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.

Подготовкой проведения внеочередного конгресса будет заниматься первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Также Исполком УАФ отстранил Юрия Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ. Обязанности генерального секретаря УАФ будет выполнять Игорь Грищенко.

Ожидается, что на ныне занимающего пост президента УАФ Андрея Павелко заменит бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года в Доме футбола (г. Киев, начало – в 12:00).