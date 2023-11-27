Администрация УАФ сообщила, что получила письменные решения органов управления 32 членов организации с требованием о созыве внеочередного конгресса. Это составляет необходимые 3/4 от общего количества, поэтому согласно Уставу УАФ исполнительный комитет обязан его созвать.
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В УАФ скоро произойдут кардинальные изменения
Таким образом, процедура созыва внеочередного Конгресса УАФ официально началась. Об этом организация уже проинформировала ФИФА и УЕФА.
Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.4), "внеочередной конгресс должен проводиться не позднее 60 дней с даты получения администрацией УАФ должным образом оформленных предложений".
Поэтому есть все основания полагать, что процедура легитимного устранения Андрея Павелка, который находится в СИЗО с 16 июня 2023 года, будет завершена уже в ближайшие 2 месяца.
Напомним, что он возглавлял УАФ (ранее ФФУ) с марта 2015 года.