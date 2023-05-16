Одразу два поєдинки УПЛ ознаменувались появою уболівальників на трибунах. На засіданняКонтрольно-дисциплінарний комітет УАФ офіційнопокарав порушників. До темиГоловний бомбардир Динамо отримав покарання від УАФ за сексизм у бік жінок-суддів Покарання, яке клуби практично не відчують Шахтар отримав штраф у розмірі 15 тисяч гривень за присутність уболівальників на домашньому матчі проти Минаю. Другим таким порушником став народний клуб Верес. Рівняни впустили фанатів на домашню гру проти Колоса з Ковалівки. Відзначимо, що це вже далеко не перше подібне порушення з боку рівненського клубу. Тепер команді з Рівного доведеться заплатити штраф у 20 тисяч гривень. Нагадаємо, що українськимуболівальникам заборонили відвідувати футбольні поєдинки під час воєнного стану в Україні. На час дії воєнного стану кошти, якіУАФ отримала як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу UNITED 24, ініціатором якої став сам Володимир Зеленський. Зверніть увагу! Шахтар бореться за чемпіонство УПЛ. "Гірники" після 26 турів із 63 очками лідирує у турнірній таблиці. Верес із 27 пунктами посідає 10-ту позицію. Відзначимо, що на цьому ж засіданні визначили покарання для нападника київського Динамо Владислава Ваната. Футболіст після гри проти Інгульця (0:2) висловився сексистськими заявами у бік жінок-арбітрів. Тепер кияни можуть втратитисвого головного форварда до кінця сезону-2022/2023, якщо не спробую оскаржити рішення КДК УАФ. До слова, вкінці лютого 2023 року йшла мова про можливе повернення українських уболівальників на трибуни. За словами президента УАФ Андрія Павелка, асоціація веде перемовини зМіністерством молоді і спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо можливого допуску фанатів на трибуни за обмеженими умовами.