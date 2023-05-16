Одразу два поєдинки УПЛ ознаменувались появою уболівальників на трибунах. На засідання Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ офіційно покарав порушників.

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Шахтар отримав штраф у розмірі 15 тисяч гривень за присутність уболівальників на домашньому матчі проти Минаю.

Другим таким порушником став народний клуб Верес. Рівняни впустили фанатів на домашню гру проти Колоса з Ковалівки. Відзначимо, що це вже далеко не перше подібне порушення з боку рівненського клубу. Тепер команді з Рівного доведеться заплатити штраф у 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, що українським уболівальникам заборонили відвідувати футбольні поєдинки під час воєнного стану в Україні.