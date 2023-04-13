Наказание от УАФ: толкнувший арбитра экс-игрок Полесья получил длительную дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение относительно бывшего футболиста Полесья Вадима Червака. На ближайшие полгода он может забыть о футболе.

Во время матча в Первой лиге Полесья – Металлург (1:2) игрок хозяев поля Вадим Червак не сдержал эмоции и толкнул женщину-арбитра Софию Причину. Футболист успел извиниться за свое поведение, но это не спасло его от наказания.

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За толчок получил отстранение от футбола

КДК УАФ рассмотрел инцидент с участием Червака и вынес свой вердикт. Бывший игрок Полесья признал свою вину, поэтому получил отстранение от участия в соревнованиях сроком на 6 месяцев. В противном случае дисквалификация могла продолжаться еще больше.

Сообщается, что футболист имеет право на обжалование данного решения в Апелляционном комитете УАФ.

Напомним, что сразу после инцидента Полесье расторгло контракт со своим футболистом. Инициатором этого решения стал президент клуба Геннадий Буткевич, согласовавший его с главным тренером команды Юрием Калитвинцевым.

Что известно о Вадиме Черваке