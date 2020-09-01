Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро призналась о страшном диагнозе – у 31-летней уроженки Лас-Пальмаса обнаружена болезнь Ходжкина.

Спортсменке предстоит пройти шестимесячный курс химиотерапии. Об этом она сообщила в твиттере.

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"Мне предстоит бой с суровой реальностью. Принимаю этот вызов и попытаюсь справиться с помощью врачей. Всегда с позитивом смотрю на любые невзгоды. На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Попробую снова проявить эти качества, пусть передо мной и не самый простой соперник", – написала Суарес-Наварро.

Что такое лимфома Ходжкина? Лимфома Ходжкина, или лимфогранулематоз – злокачественная опухоль лимфоидной ткани, характерным признаком которой является наличие гигантских клеток Рид – Березовского – Штернберга. Частота возникновения заболевания – примерно 1/25 тысяч человек/год.

Что известно о карьере Карлы Суарес-Наварро

Ранее Карла отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В этом году она собиралась завершить карьеру.

Самой высокой позицией Суарес-Наварро в мировом рейтинге было шестое место, сейчас испанка располагается на 71-й строчке.