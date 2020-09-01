Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро зізналася про страшноий діагноз – у 31-річної уродженки Лас-Пальмаса виявлена хвороба Ходжкіна.

Спортсменці треба буде пройти шестимісячний курс хіміотерапії. Про це вона повідомила у твітері.

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"Мені належить бій з суворою реальністю. Приймаю цей виклик і спробую впоратися за допомогою лікарів. Завжди з позитивом дивлюся на будь-які негаразди. Протягом кар'єри я завжди була терпляча і впевнена в собі. Спробую знову проявити ці якості, нехай переді мною і не найпростіший суперник", – написала Суарес-Наварро.

Що таке лімфома Ходжкіна?

Лімфома Ходжкіна, або лімфогранулематоз – злоякісна пухлина лімфоїдної тканини, характерною ознакою якого є наявність гігантських клітин Рід – Березовського – Штернберга. Частота виникнення захворювання – приблизно 1/25 тисяч осіб/рік.

Що відомо про кар'єру Карли Суарес-Наварро

Раніше Карла відмовилася від участі у Відкритому чемпіонаті США. Цього року вона збиралася завершити кар'єру.

Найвищою позицією Суарес-Наварро в світовому рейтингу було шосте місце, зараз іспанка розташовується на 71-му рядку.