Зинченко лучший игрок в истории Манчестер Сити за интересным показателем
Футболист сборной Украины в 2021 году отвоевал себе место в основном составе Манчестер Сити. С возвращением Зинченко в состав вернулись и победы Манчестер Сити. Это позволило украинцу установить интересное достижение.
Источник:Твиттер StatCity
24-летний украинский игрок 7 февраля провел полный матч 23-го тура АПЛ против Ливерпуля (4:1). Это был 83-й матч Зинченко в составе "горожан".
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В матчах с Зинченко Манчестер Сити получил 72 победы. Процент побед с украинцем в составе – 86,75%.
Это рекордный показатель для игроков Манчестер Сити, которые сыграли более 10 матчей.
Для Зинченко матч против Ливерпуля стал 50-м в рамках английской Премьер-лиги (АПЛ).
Статистика Зинченко в Манчестер Сити
Зинченко стал игроком Манчестер Сити в 2016 году, перейдя с русской Уфы. После аренды в ПСВ украинец начал попадать в основной состав "горожан".
Зинченко сыграл за Манчестер Сити 83 матча, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
Украинец выиграл 8 трофеев: дважды АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок и 4 раза – Кубок английской лиги.
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