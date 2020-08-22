Олександр Зінченко завершив сезон і знаходиться в невеликій відпустці перед початком наступного. Разом зі своєю дружиною Владою Седан футболіст повернувся в Україну.

У житті Зінченка відбулася знакова подія. Універсал з "Манчестер Сіті" став хрещеним батьком для однорічної Марії – дочки захисника "Шахтаря" Миколи Матвієнко. Хрестини відбулися в Києві.

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"Тепер у мене є дочка! Хресна дочка!" – написав Зінченко в Instagram.

Хрещеною мамою для дівчинки Марії Матвієнко і, відповідно, кумою для Олександра Зінченка стала чарівна блондинка – Христина Танковська. Це дружина гравця "Шахтаря" В'ячеслава Танковського, відомого за виступами на правах оренди за ФК "Маріуполь".