У Зінченка з'явилася дочка: футболіст поділився радісною подією – фото
Олександр Зінченко завершив сезон і знаходиться в невеликій відпустці перед початком наступного. Разом зі своєю дружиною Владою Седан футболіст повернувся в Україну.
У житті Зінченка відбулася знакова подія. Універсал з "Манчестер Сіті" став хрещеним батьком для однорічної Марії – дочки захисника "Шахтаря" Миколи Матвієнко. Хрестини відбулися в Києві.
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"Тепер у мене є дочка! Хресна дочка!" – написав Зінченко в Instagram.
Хрещеною мамою для дівчинки Марії Матвієнко і, відповідно, кумою для Олександра Зінченка стала чарівна блондинка – Христина Танковська. Це дружина гравця "Шахтаря" В'ячеслава Танковського, відомого за виступами на правах оренди за ФК "Маріуполь".