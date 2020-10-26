Уже в следующем сезоне футболисты "Манчестер Сити" могут тренироваться под руководством нового наставника. Боссы английского клуба определились с потенциальными кандидатами на пост главного тренера, которые могут сменить на этом посту Хосепа Гвардиолу.

Контракт "МанСити" с испанским специалистом Пепом Гвардиолой истекает уже летом следующего года. Поэтому руководству клуба нужно хорошо задуматься, предлагать ли новое соглашение наставнику, или предложить вакантное место кому-то другому. Об этом сообщает Daily Mail.

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Кто может претендовать на пост наставника "МанСити"

Главным кандидатом на эту должность является наставник "СБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн. Кроме немецкого тренера еще одним кандидатом называют экс-наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который больше знаком с клубом из Манчестера.

Нагельсманн возглавил немецкий клуб летом 2019 года. В прошлом году команда под руководством нового наставника получила "бронзу" Бундеслиги. Также клуб дошел до 1/8 финала Кубка Германии и 1/2 финала Лиги чемпионов. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до 2023 года. До этого Юлиан возглавлял немецкий "Хоффенхайм" (2016/19).

Его конкурент Почеттино сейчас находится без клуба. Последним клубом аргентинца был "Тоттенхэм" (2014/19). Наставник до 2014 года работал с английским "Саутгемптоном" и испанским "Эспаньолом". Со "шпорами" аргентинец доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

Карьера Гвардиолы в "МанСити"

Испанец подписал контракт с английским клубом в 2016 году. С тех пор сумел дважды привести команду к чемпионству в Англии. Также футболисты "Манчестер Сити" три раза поднимали над собой Кубок лиги, дважды получали Суперкубок Англии и однажды в сезоне 2018/19 побеждали в Кубке Англии.