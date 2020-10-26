Лидер центрального звена поля Погба больше не сыграет в футболке национальной сборной Франции. Такое решение футболиста было принято на эмоциях из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона.

Решение завершить карьеру в главной команде страны стало неожиданностью для фанатов французского футбола. О завершении карьеры хавбека в сборной сообщил The Sun.

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Неожиданное решение Погба

Решение Погба принял на эмоциях из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона, который не слишком хорошо высказался относительно убийства учителя Самуэля Пати.

Этот учитель на уроке свободы слова показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, опубликованную в издании Charlie Hebdo.

В итоге 18-летний чеченец Абдулак Анзоров напал на преподавателя, когда тот возвращался с работы домой и нанес ему несколько ножевых ранений, после чего отрезал голову. Убийца пытался бежать, но его застрелила полиция.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это убийство "исламским террористическим актом". Такие слова не понравились футболисту, который исповедует ислам. Поэтому Погба решил, что не хочет больше выступать в футболке сборной Франции президентом которой является Макрон.

Карьера Погба в сборной Франции