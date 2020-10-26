Вже у наступному сезоні футболісти "МанСіті" можуть тренуватись під керівництвом нового наставника. Боси англійського клубу визначились із потенційними кандидатами на пост головного тренера, які можуть змінити на цій посаді Хосепа Гвардіолу.

Контракт "МанСіті" із іспанським фахівцем Пепом Гвардіолою спливає вже влітку наступного року. Тому керівництво клубу потрібно добре задуматись, чи пропонувати нову угоду наставнику, чи запропонувати вакантне місце комусь іншому. Про це повідомляє Daily Mail.

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Хто може претендувати на пост наставника "МанСіті"

Головним кандидатом на цю посаду є наставник "РБ Лейпциг" Юліан Нагельсманн. Окрім німецького тренера ще одним кандидатом називають екснаставника "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно, який більш знайомий із клубом з Манчестера.

Нагельсманн очолив німецький клуб влітку 2019 року. Торік команда під керівництвом нового наставника здобула "бронзу" Бундесліги. Також клуб дійшов до 1/8 фіналу Кубка Німеччини та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Чинна угода з німецьким клубом розрахована до 2023 року. До цього Юліан очолював німецький "Хоффенхайм" (2016/19).

Його конкурент Почеттіно зараз перебуває без клубу. Останні клубом аргентинця був "Тоттенхем" (2014/19). Наставник до 2014 року працював із англійським "Саутгемптоном" та іспанським "Еспаньйолом". Зі "шпорами" аргентинець доходив до фіналів Ліги чемпіонів і Кубка англійської ліги.

Кар'єра Гвардіоли у "МанСіті"

Іспанець підписав контракт із англійським клубом у 2016 році. З того часу зумів двічі привести команду до чемпіонства у Англії. Також футболісти "Манчестер Сіті" три рази підіймали над собою Кубок ліги, двічі здобували Суперкубок Англії та одного разу у сезоні 2018/19 перемагали у Кубку Англії.