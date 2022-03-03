У вас есть шанс остановить войну, – Подкопаева призвала россиян делать на митинги против Путина

Лилия Подкопаева обратилась к россиянам, которые молчат, когда их войска убивают мирных жителей Украины. Олимпийская чемпионка отметила, что бездействие приведет их Россию в крах.

Подкопаева: Вы понимаете, что вообще происходит

Титулованная украинская спортсменка не стала молчать, как это делает враждебный русский народ. Лилия Подкопаева рассказала реалии, которые уже начинаются и ждут Россию в будущем.

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Олимпийская чемпионка удивлена ​​тем, что россияне не понимают, что эта война коснется не только украинцев. Народ страны-агрессора терпит еще большие убытки.

"Россияне, вы понимаете, что вообще происходит? Как эта война коснется лично тебя? Она будет иметь ужасные экономические последствия. Потеря работы и сокращения. Текущая работа закроется, а новую просто не найдешь. Ты даже не сможешь прокормить себя, потому что рубль упадет. Также работает угроза войны в России", – сказал бывшая гимнастка.

"Выходите на площади своих городов"

Подкопаева призвала россиян не сидеть, не молчать, а выходить на главные площади своих городов на митинги. Украинка отметила, что у россиян своими протестами есть шанс остановить войну в Украине, которую начали российские войска.

Тяжелые экономические последствия – вот как это коснется тебя. Поэтому у тебя есть реальный шанс остановить это все. В будние дни в 19:00 и в выходные в 14:00 выходите на площади своих городов. У тебя есть реальный шанс остановить войну. Я понимаю, вы боитесь путина и его репрессий. Но сейчас вся армия находится в Украине, и у тебя есть реальный шанс остановить войну,

– призвала Подкопаева.

Спортсменка попросила своих подписчиков о максимальном распространении ее видео, чтобы все россияне узнали, что на самом деле происходит в Украине. Никакая здесь не мирная операция, а настоящая война и убийства мирных жителей и детей.

Обращение Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева проживает за границей, но не забывает о Родине, которая переживает ужасающие времена. Олимпийская чемпионка ведет активную борьбу за справедливость в информационном пространстве против россиян, не верящих в войну в Украине.

Напомним, что Подкопаева является обладательницей трех олимпийских наград, которые получила все в Атланте-1996.

Текст публикации из инстаграммы Лилии Подкопаевой

Русские, спасайте себя, выходите на площади ваших городов!

По будням 19:00. В выходные 14 часов. Главные площади ваших городов! Друзья, наибольшее распространение в русских источниках! РЕПОСТ.