В України не було шансів на перемогу: наставник Німеччини Льов про матч з командою Шевченка
Головний наставник Збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував переможний матч проти збірної України у Лізі Націй. Він вважає, що Україна не мала жодних шансів святкувати перемогу у цьому поєдинку.
Своїми враженнями від зустрічі поділився німецький фахівець на післяматчевій пресконференції, повідомляє УАФ.Він привітав команду з перемогою. Його підопічні провели чудовий поєдинок на виїзді проти збірної України. За його словами, німецькі футболісти виконали установку на матч.
Цікаво прочитати: Хлопці показали характер: Шевченко задоволений грою попри поразку від Німеччини
Без шансів для України
Льов підкреслив, що при всій повазі до України, у підопічних Андрія Шевченка не було шансів обіграти Німеччину.
"Це дуже хороша команда, але… Ми мали багато можливостей забити більше ніж два м’ячі й повністю контролювали хід матчу. Ми зіграли майже ідеально", – підсумував короткий коментар Льов.
Додамо, що збірна Німеччини двічі забила у ворота України. У другому таймі українській команді вдалось дещо скоротити рахунок. Маліновський вдало реалізував 11-метровий удар. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою "німецької машини" – 1:2.
Після цього матчу Німеччина випередила Україну у турнірній таблиці. У активі команди Льова 5 очок та 2-ге місце. Футболісти Шевченка ж опустились на третю сходинку, у їх доробку 3 залікові пункти.
Наступний матч збірна Україна зіграє проти Іспанії вже 13 жовтня о 21:45. Раніше у 2-му турі українці на виїзді поступились іспанським футболістам 4:0. Німецькі гравці вдома поміряються силами проти непоступливої Швейцарії (13 жовтня). У попередньому турі команди не змогли визначити сильнішого, завершивши матч у нічию 1:1.
-
Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу2 жовтня , 15:30
-
Українець Марусяк здобув третє в історії України "золото" у стрибках з трампліну4 жовтня , 12:32
-
Ломаченко назвав топ-3 найкращих боксерів світу: чи потрапив його друг Усик до рейтингу8 жовтня , 10:55