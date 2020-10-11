Головний наставник Збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував переможний матч проти збірної України у Лізі Націй. Він вважає, що Україна не мала жодних шансів святкувати перемогу у цьому поєдинку.

Своїми враженнями від зустрічі поділився німецький фахівець на післяматчевій пресконференції, повідомляє УАФ.Він привітав команду з перемогою. Його підопічні провели чудовий поєдинок на виїзді проти збірної України. За його словами, німецькі футболісти виконали установку на матч.

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Без шансів для України

Льов підкреслив, що при всій повазі до України, у підопічних Андрія Шевченка не було шансів обіграти Німеччину.

"Це дуже хороша команда, але… Ми мали багато можливостей забити більше ніж два м’ячі й повністю контролювали хід матчу. Ми зіграли майже ідеально", – підсумував короткий коментар Льов.

Додамо, що збірна Німеччини двічі забила у ворота України. У другому таймі українській команді вдалось дещо скоротити рахунок. Маліновський вдало реалізував 11-метровий удар. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою "німецької машини" – 1:2.

Після цього матчу Німеччина випередила Україну у турнірній таблиці. У активі команди Льова 5 очок та 2-ге місце. Футболісти Шевченка ж опустились на третю сходинку, у їх доробку 3 залікові пункти.

Наступний матч збірна Україна зіграє проти Іспанії вже 13 жовтня о 21:45. Раніше у 2-му турі українці на виїзді поступились іспанським футболістам 4:0. Німецькі гравці вдома поміряються силами проти непоступливої Швейцарії (13 жовтня). У попередньому турі команди не змогли визначити сильнішого, завершивши матч у нічию 1:1.