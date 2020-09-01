У тренера вратарей сборной Швейцарии обнаружили коронавирус перед матчем с Украиной
В четверг, 3 сентября, сборная Украины сыграет матч Лиги наций против Швейцарии. Перед игрой у тренера вратарей швейцарской сборной обнаружили коронавирус.
Коронавирус у тренера вратарей Патрика Фолетти обнаружили, когда он прибыл в сборную. Информацию подтвердили в швейцарской федерации футбола.
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Фолетти получил сообщение о том, что в его окружении обнаружили коронавирус. Поэтому по прибытии в отель, где и собралась сборная, он сразу был изолирован и сдал тест. С другими представителями сборной, в том числе игроками, он в то время не контактировал.
Результат оказался положительным. Однако симптомов у Фолетти нет.
Фолетти и в дальнейшем находится в изоляции. При этом сборная Швейцарии продолжает подготовку к матчу со сборной Украины. Игра состоится 3 сентября на "Арене Львов".
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