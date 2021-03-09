У трех представительниц сборной Украины по легкой атлетике, которые выступали на чемпионате Европы в польском Торуне, обнаружен коронавирус.

Вечером 8 марта вся команда должна была вернуться с Торуна в Киев. Но вмешался коронавирус – его обнаружили у Анны Рыжиковой, Алины Логвиненко и Екатерины Климюк.

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Спринтер Виктория Ратникова жила с Климюк в одной комнате, поэтому тоже отправилась на изоляцию.

Главный тренер сборной Украины Вячеслав Тиртишник постоянно в контакте с девушками и рассказал, когда они смогут вернуться домой.

"Сегодня они сделали повторный тест – он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют. Мы будем стараться все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать", – заявил он.

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Украина завершила чемпионат Европы 2021 на 6-й позиции в медальном зачете (2 золотых и 1 серебряная медали).