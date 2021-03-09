У трех украинских легкоатлеток, которые выступали на ЧЕ, обнаружили COVID-19
У трех представительниц сборной Украины по легкой атлетике, которые выступали на чемпионате Европы в польском Торуне, обнаружен коронавирус.
Источник:Xsport
Вечером 8 марта вся команда должна была вернуться с Торуна в Киев. Но вмешался коронавирус – его обнаружили у Анны Рыжиковой, Алины Логвиненко и Екатерины Климюк.
К слову Украина в топ-6: медальный зачет чемпионата Европы по легкой атлетике
Спринтер Виктория Ратникова жила с Климюк в одной комнате, поэтому тоже отправилась на изоляцию.
Главный тренер сборной Украины Вячеслав Тиртишник постоянно в контакте с девушками и рассказал, когда они смогут вернуться домой.
"Сегодня они сделали повторный тест – он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют. Мы будем стараться все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать", – заявил он.
Как Украина выступила на ЧЕ-2021
Украина завершила чемпионат Европы 2021 на 6-й позиции в медальном зачете (2 золотых и 1 серебряная медали).
- Прыжки в длину – золото Марины Бех-Романчук (6 метров 92 сантиметра),
- Прыжки в высоту – золото Ярославы Магучих (с результатом в 2 метра),
- Прыжки в высоту – серебро Ирины Геращенко (преодолела 1,98 метра),
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