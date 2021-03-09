У трьох представниць збірної України з легкої атлетики, які виступали на чемпіонаті Європи в польському Торуні, виявлений коронавірус.

Увечері 8 березня вся команда повинна була повернутися з Торуня до Києва. Але втрутився коронавірус – його виявили у Анни Рижикової, Аліни Логвіненко і Катерини Климюк.

До слова Україна в топ-6: медальний залік чемпіонату Європи з легкої атлетики

Спринтер Вікторія Ратнікова жила з Климюк в одній кімнаті, тому теж вирушила на ізоляцію.

Головний тренер збірної України В'ячеслав Тиртишнік постійно в контакті з дівчатами і розповів, коли вони зможуть повернутися додому.

"Сьогодні вони зробили повторний тест – він підтвердився. Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють. Ми будемо намагатися і все робити для того, щоб як можна швидше їх забрати", – заявив він.

Як Україна виступила на ЧЄ-2021

Україна завершила чемпіонат Європи 2021 на 6-й позиції в медальному заліку (2 золотих і 1 срібна медалі).