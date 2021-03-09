У трьох українських легкоатлеток, які виступали на ЧЄ, виявили COVID-19
У трьох представниць збірної України з легкої атлетики, які виступали на чемпіонаті Європи в польському Торуні, виявлений коронавірус.
Джерело:Xsport
Увечері 8 березня вся команда повинна була повернутися з Торуня до Києва. Але втрутився коронавірус – його виявили у Анни Рижикової, Аліни Логвіненко і Катерини Климюк.
До слова Україна в топ-6: медальний залік чемпіонату Європи з легкої атлетики
Спринтер Вікторія Ратнікова жила з Климюк в одній кімнаті, тому теж вирушила на ізоляцію.
Головний тренер збірної України В'ячеслав Тиртишнік постійно в контакті з дівчатами і розповів, коли вони зможуть повернутися додому.
"Сьогодні вони зробили повторний тест – він підтвердився. Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють. Ми будемо намагатися і все робити для того, щоб як можна швидше їх забрати", – заявив він.
Як Україна виступила на ЧЄ-2021
Україна завершила чемпіонат Європи 2021 на 6-й позиції в медальному заліку (2 золотих і 1 срібна медалі).
- Стрибки у довжину – золото Марини Бех-Романчук (6 метрів 92 сантиметри),
- Стрибки у висоту – золото Ярослави Магучіх (з результатом у 2 метри),
- Стрибки у висоту – срібло Ірини Геращенко (подолала 1,98 метра),
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