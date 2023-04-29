У чемпионки мира Марущак нашли допинг: Украина может потерять квоты по тяжелой атлетике на ОИ
Источник:Inside the Games
Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак провалила допинг-тест. Спортсменке грозит длительная дисквалификация, а сборная Украины по тяжелой атлетике может пропустить Олимпиаду-2024.
С момента завершения Олимпиады-2020 в Токио Украина в третий раз нарушила антидопинговые правила в тяжелой атлетике. Как сообщает Inside the Games, чемпионка мира и Европы Алина Марущак сдала положительный тест на запрещенное вещество.
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Третий случай допинга за два года
В пробе украинской тяжелоатлетки обнаружили запрещенный диуретик гидрохлоротиазид. Тестирование было проведено 10 марта.
В начале апреля Федерация тяжелой атлетики Украины была уведомлена о временном отстранении спортсменки от соревнований.
Этот случай стал третьим для украинской команды с 23 июля 2021 года. В декабре 2022 года были отстранены от соревнований Руслан Кожакин и Богдан Тараненко. У тяжеловесов было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.
Если во всех трех случаях спортсмены получат четырехлетнюю дисквалификацию, то Украина может лишиться части или всех квот по тяжелой атлетике на Олимпиаду в Париже.