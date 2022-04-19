Гераскевич: Мы чистая команда

В частности, положительную допинг-пробу сдала украинская бобслеистка Лидия Гунько. Спортсменку сразу отстранили от соревнований и тренировок, а также любой профессиональной деятельности на Олимпиаде-2022.

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Скелетонист Гераскевич в эксклюзивном интервью для 24 канала рассказал о деталях инцидента. Поскольку его отец Михаил является президентом федерации бобслея и скелетона Украины, спортсмен хорошо знаком с ситуацией.

"Сейчас действительно идет расследование. Лидия сдавала в Китае пробу, она это делала 10 и 14 февраля, до этого это было в январе и в конце декабря. Все пробы, кроме 14 февраля были отрицательные. Очень странно, поскольку, что может измениться за 3 "4 дня? Для нас это был шок, потому что мы уверены, что Лидия не употребляла никакого допинга. У нее нет какого-то резкого прорыва в результате. Для спортсменов – самоубийство употреблять допинг на Олимпийских играх. Мы чистая команда, и никогда не сталкивались с этим" ", – сказал скелетонист.

Что известно о спортсменке