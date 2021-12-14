У тебя очень хорошая команда, – Петраков вспомнил слова тренера чемпионов мира

Сборная Украины дважды сыграла вничью с действующими чемпионами мира – сборной Франции в групповом этапе отбора на Чемпионат мира-2022. Оба матча закончились со счетом 1:1.

Петраков поделился приятным моментом

Наставник "сине-желтых" Александр Петраков вспомнил поединок против французов. Он рассказал о разговоре с тренером соперников.

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"Мне нужно было самому поверить в себя – не в ребят, а в себя, что я могу на этом уровне. Когда я сыграл с Дешамом, он подошел ко мне, пожелал удачи, сказал: "У тебя очень хорошая команда". Мне стало приятно. Было видно, что он просто приятный человек. Я немного психолог, людей распознаю. Великий футболист и великий тренер", – отметил наставник национальной команды.

Также наставник сборной вспомнил важный гол Николая Шапаренко в ворота сборной Франции на 44-й минуте поединка отбора Чемпионата мира-2022.

"Мяч Шапаренко? Помню этот гол, как Николай расплакался. Это чистые эмоции, этим и замечательный футбол. Откровенно был рад за него, он очень хороший матч тогда сыграл", – задал Петраков.

"Сине-желтые" сыграли с французами вничью в двух матчах.

Карьера Петракова в сборной Украины