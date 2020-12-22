Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо Дмитрий Носов поделился своим мнением о санкциях в отношении российского спорта.

Носов в эфире "Радио КП" признался, что купился на российскую пропаганду и не мог поверить в справедливое решение МОК отстранить Россию от крупных международных турниров.

Но все изменилось после того, как президент российского Олимпийского комитета Александр Жуков попросил прощения, тем самым признав, что "была какая-то химия, и грубо говоря, что-то химичили".

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Эта эпопея тянется очень давно, я в какой-то момент очень сильно защищал, был против этих решений, где поступил на поводу у нашей пропаганды, это все происки спецслужб. Что какая-то химия, грубо говоря, что-то химичили. Понятно, что Родченков этим занимался, какое руководство было в курсе. После этого я понял, что мы действительно виноваты,

– сказал Носов.

Почему Россию отстранили от крупных соревнований

В декабре 2019 года WADA лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях в течение следующих четырех лет.

Россия получила наказание за махинации с допингом. В частности, независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Россия подала апелляцию на решение WADA в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года. Санкции коснутся летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые пройдут в 2021 году и зимних Игр-2022 в Пекине.

Там русская символика будет запрещена. Гарантированно не будет российского триколора и на чемпионате мира по футболу в 2022 году. Хотя Россия еще даже не начала квалификацию на Мундиаль.

РУСАДА для восстановления своего статуса должны заплатить WADA взнос в размере 1,27 миллиона долларов.

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