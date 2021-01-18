Донецкий Шахтер сыграет с Силексом из Северной Македонии в заключительном спарринге на первом турецком сборе.

26 января команда должна была сыграть против братиславского Слована, но оппонент был заменен на Силекс, сообщает официальный сайт "горняков". Поединок начнется в 10:00.

Смотрите также Матч Шахтер – Динамо состоится: команда украинца Григорчука вылетела на сбор в ОАЭ

Интересно, что Силекс на сборе также встретится с Днепром-1 и Колосом. Команда идет на 8 строке в чемпионате Северной Македонии.

Что известно о сборах Шахтера

До этого команда Луиша Каштру проведет спарринги с Лехом (21 января), Лудогорцем (22 января) и Марибором (23 января). Второй сбор Шахтера пройдет с 29 января по 5 февраля.

На зимнюю паузу "горняки" пошли на втором месте в чемпионате Украины, отставая от Динамо на одно очко. В феврале Шахтер сыграет с Маккаби Тель-Авив в 1/16 финала Лиги Европы.