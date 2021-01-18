Донецький Шахтар зіграє з Сілексом із Північної Македонії в заключному спарингу на першому турецькому зборі.

26 січня команда повинна була зіграти проти братиславського Слована, але опонент був замінений на Сілекс, повідомляє офіційний сайт "гірників". Поєдинок розпочнеться о 10:00.

Дивіться також Матч Шахтар – Динамо відбудеться: команда українця Григорчука вилетіла на збір в ОАЕ

Цікаво, що Сілекс на зборі також зустрінеться з Дніпром-1 і Колосом. Команда йде на 8 рядку в чемпіонаті Північної Македонії.

Що відомо про збори Шахтаря

До цього команда Луїша Каштру проведе спаринги з Лехом (21 січня), Лудогорцем (22 січня) і Марібором (23 січня). Другий збір Шахтаря пройде з 29 січня по 5 лютого.

На зимову паузу "гірники" пішли на другому місці в чемпіонаті України, відстаючи від Динамо на одне очко. У лютому Шахтар зіграє з Маккабі Тель-Авів в 1/16 фіналу Ліги Європи.