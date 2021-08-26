У Шахтера есть то, чего нет у других команд – сердце и яйца, – Де Дзерби

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о матче с Монако (2:2) и выходе в групповой раунд Лиги чемпионов.

Де Дзерби отметил, что матч с Монако 25 августа прошел не так, как он ожидал, но он считает, что команда заслужила выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

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"Не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд... У нас были трудности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца можно купить на трансферном рынке", – сказал тренер.

Он подчеркнул, что Монако – очень сильная команда, и устроила очень жесткий прессинг, а у донецкого клуба было недостаточно силовой скорости, чтобы так играть.

У Монако было много голевых шансов. У их игроков есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность тоже. Но у нас есть то, чего нет у других команд, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать,

– заявил Де Дзерби.

На вопрос об Андрее Пятове, у которого долго не было практики в еврокубках, тренер сказал, что не расстраивается по этому поводу, потому что каждый день видит, как Пятов тренируется:

"На самом деле то, как он сегодня сыграл, мы все заслуживали. Когда есть такие моменты, как с Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это не случайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем Монако".

Что известно о победе "горняков"

25 августа Шахтер сумел переломить ход поединка против французского Монако. Уступив в первом тайме 0:2, подопечные Роберто Де Дзерби сначала перевели игру в экстратайм, а потом забили решающий мяч, который вывел их в Лигу чемпионов. Итог матча – 2:2.