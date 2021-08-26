Де Дзербі зазначив, що матч з Монако 25 серпня пройшов не так, як він очікував, але він вважає, що команда заслужила вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Як це було Курйозний автогол врятував Шахтар від поразки Монако та вивів у групу Ліги чемпіонів: відео

"Не було такого матчу, який я бачив у своїй голові, але я дуже гордий... У нас були труднощі в той момент. А потім серце і яйця анулювали різницю, яка була в першому таймі. А серце і яйця можна купити на трансферному ринку", – сказав тренер.

Він підкреслив, що Монако – дуже сильна команда, і влаштувала дуже жорсткий пресинг, а у донецького клубу було недостатньо силової швидкості, щоб так грати.

У Монако було багато гольових шансів. У їх гравців є технічні, фізичні, індивідуальні якості. У нас інші фізичні характеристики, але є техніка і індивідуальність також. Але у нас є те, чого немає в інших командах, – серце і яйця. І коли є серце і яйця, можна все робити,

– заявив Де Дзербі.

На питання про Андрія Пятова, у якого довго не було практики в єврокубках, тренер сказав, що не засмучується з цього приводу, тому що кожен день бачить, як Пятов тренується:

"Насправді те, як він сьогодні зіграв, ми всі заслуговували. Коли є такі моменти, як з Мудриком, коли він зробив пас і був забитий гол, значить, це знак. Я думаю, що це не випадково, тому що ми заслужили. Заслужили більше цю перемогу, ніж Монако".

Що відомо про перемогу "гірників"

25 серпня Шахтар зумів переломити хід поєдинку проти французького Монако. Поступившись у першому таймі 0:2, підопічні Роберто Де Дзербі спочатку перевели гру в екстратайм, а потім забили вирішальний м'яч, який вивів їх в Лігу чемпіонів. Підсумок матчу – 2:2.