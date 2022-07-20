У звездного новичка Боруссии Дортмунд диагностировали рак
Источник:сайт Боруссии Д
У нападающего Боруссии Дортмунда Себастьена Алле диагностировали рак. Он усилил команду 13 дней назад.
Футболист покидал расположение клуба
У 28-летнего футболиста диагностировали опухоль яичка. За его трансфер в июле Аякс получил от германского клуба 31 миллион евро.
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Алле был вынужден покинуть тренировочный лагерь черно-желтых еще до начала сезона. В начале этой недели Себастьен пожаловался на плохое самочувствие во время тренировки. Дальнейшее обследование выявило у него тяжелое заболевание.
В клубе отметили, что Алле будут помогать во время лечения.
Эти новости сегодня шокировали самого Себастьена и всех остальных. Вся семья нашего клуба надеется, что он полностью восстановится как можно скорее, и мы можем снова его обнять. Мы сделаем все от нас должное, чтобы убедиться, что он получит лучшую помощь,
– сообщил спортивный директор Боруссии Себастьян Кель.
Что известно об игроке
- Себастьен Алле – 28-летний нападающий сборной Кот-д'Ивуара.
- Форвард был одноклубником Андрея Ярмоленко в Вест Хэме. В январе прошлого года Аякс заплатил за его переход 22,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Себастьен забил 34 гола в 42 матчах Аякса. Со столичным клубом дважды становился чемпионом Нидерландов.
- В новом клубе Алле должен был стать заменой Эрлингу Голланду. Норвежец по итогам прошедшего сезона перешел в Манчестер Сити.