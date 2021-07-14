В пресс-службе олимпийского комитета России (ОКР) подтвердили, что действительно подготовили такой документ. Спортсменов научат реагировать на провокационные вопросы журналистов.

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Российских спортсменов учат реагировать на провокации

Перед началом Олимпийских игр журналисты чаще будут брать интервью у спортсменов. В частности, им будут задавать и провокационные вопросы. По мнению ОКР, это может поставить спортсменов в неприятное положение.

Провокационные вопросы якобы задают специально обученные люди. Там отметили, что информация распространяется чрезвычайно быстро, а "неосторожный" ответ может негативно повлиять на спортсмена.

Обратите внимание! Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавируса на них не пустят зрителей.

Какие ответы предусматривает методичка

В инструкции написали, что если спортсмен получит политический вопрос – может ответить "No comment", что означает "без комментариев". На вопрос относительно Крыма, Донбасса "или других подобных тем", россияне должны отвечать: "Спорт должен оставаться вне политики".

На вопрос о допинговых скандалах, российский спортсмен должен ответить, что ему нечего сказать, поскольку он никогда не участвовал в таком. Санкции, введенные против России за применение допинга, следует комментировать тем, кто их вводил.

Я с этим никогда не сталкивался или не сталкивалась в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах,

– будут отвечать согласно инструкции российские спортсмены на вопросы о домогательствах.

Кроме того, о Black Lives Matter россияне должны объяснять, что отношение к такому движению – это личное дело каждого, но "Олимпиада ни в коем случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

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Провокации в соцсетях

В ОКР призвали спортсменов не поддаваться на провокации в социальных сетях. В частности речь идет о буллинге со стороны пользователей. Россияне должны внимательно следить за собственными публикациями.

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