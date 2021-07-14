У кого саме виявили коронавірус – не вказано. Це не спортсменка, а "співробітник команди".
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Попри це, всю команду відправили на дводенний карантин. Спортсменок закрили в номерах, куди їм приносять їжу. Виходити за межі номерів вони не мають права.
Протягом усього цього часу їх постійно будуть перевіряти на коронавірус.
Лише через два дні, якщо нових випадків коронавірусу в російській команді виявлено не буде, спортсменок випустять з номерів і дозволять тренуватися.