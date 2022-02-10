Журналист подчеркнул, что имел в виду не конкретно Большунова, а всех российских спортсменов в целом. По его мнению, его вопрос был корректен после допингового скандала на Олимпийских играх в Сочи.
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"Кто-то с российским именем прислал мне пожелания смерти. В других соцсетях тоже были недружественные комментарии. Мне никогда раньше не желали смерти. Ситуация немного напрягает", – заявил Херц.
Что известно о ситуации Херца с Большуновым
- 6 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне. Его преимущество над ближайшим соперником составило минуту и 11 секунд. На пресс-конференции после гонки Херц поставил Большунову вопрос применения запрещенных препаратов. Россиянин назвал вопрос некрасивым и посоветовал журналисту прийти на его тренировку.
- Золото Большунова в скиатлоне – первое для российской команды с Олимпиады в Турине в 2006 году. Сам лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.
- Против Большунова выступил и норвежский журналист. Ян Петтер Сальтведт считает, что Александр вообще не должен быть на Олимпиаде-2022.