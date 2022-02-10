Журналист подчеркнул, что имел в виду не конкретно Большунова, а всех российских спортсменов в целом. По его мнению, его вопрос был корректен после допингового скандала на Олимпийских играх в Сочи.

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"Кто-то с российским именем прислал мне пожелания смерти. В других соцсетях тоже были недружественные комментарии. Мне никогда раньше не желали смерти. Ситуация немного напрягает", – заявил Херц.

Что известно о ситуации Херца с Большуновым