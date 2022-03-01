Россия осталась и без хоккея

IIHF решительно осудила использование военной силы и призвала использовать дипломатические средства для решения конфликта.

К слову, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные команды от всех турниров

Таким образом Россия и Беларусь пропустят все международные хоккейные соревнования как минимум до сентября. РФ не пустят на ЧМ-2022 в Финляндии, юниорский чемпионат мира, молодежный женский чемпионат мира, а также перенесенный молодежный чемпионат мира, который должен пройти в августе.

Также у России отобрали право на проведение Молодежного чемпионата мира 2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

О любом потенциальном спортивном влиянии решение Совета по посеву на турнир и повышению/вылету будет объявлено в ближайшие недели.

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