У Роналду есть три варианта из топ-клубов для продолжения карьеры, – СМИ

Будущее Криштиану Роналду в Манчестере Юнайтед остается неопределенным. На Туманном Альбионе убеждены, что 37-летний португалец пользуется спросом среди трех клубов.

Криштиану Роналду может покинуть клуб – интерес к португальцу уже проявили ПСЖ, Бавария и Рома, которую тренирует экс-наставник Реала Жозе Моуринью.

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Агент Роналду – Хорхе Мендес провел переговоры с новым главным исполнительным директором Манчестер Юнайтед Ричардом Арнольдом по поводу плохой формы английской команды.

"Роналду действительно беспокоится о своем будущем. Криштиану ничего не хотел бы больше, чем выигрывать трофеи в Манчестер Юнайтед, но сейчас кажется, что это будет слишком сложно. Португалец не хочет провести последние пару лет своей звездной карьеры внутри таблицы", – сказал агент.

Что известно о Роналду сейчас