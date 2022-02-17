У Роналду есть три варианта из топ-клубов для продолжения карьеры, – СМИ

17 февраля 2022 , 14:58
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Источник:

The Sun

Будущее Криштиану Роналду в Манчестере Юнайтед остается неопределенным. На Туманном Альбионе убеждены, что 37-летний португалец пользуется спросом среди трех клубов.

Криштиану Роналду может покинуть клуб – интерес к португальцу уже проявили ПСЖ, Бавария и Рома, которую тренирует экс-наставник Реала Жозе Моуринью.

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Агент Роналду – Хорхе Мендес провел переговоры с новым главным исполнительным директором Манчестер Юнайтед Ричардом Арнольдом по поводу плохой формы английской команды.

"Роналду действительно беспокоится о своем будущем. Криштиану ничего не хотел бы больше, чем выигрывать трофеи в Манчестер Юнайтед, но сейчас кажется, что это будет слишком сложно. Португалец не хочет провести последние пару лет своей звездной карьеры внутри таблицы", – сказал агент.

Что известно о Роналду сейчас

  • Ранее появилась информация, что Роналду не будет покидать команду по итогам сезона, поскольку стремится поработать с новым тренером.
  • Действующий контракт игрока с манкунианцами рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает Роналду в 35 миллионов евро.
  • Роналду в этом сезоне отыграл за Манчестер Юнайтед 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал три результативных передачи. Криштиану прервал свою шестиматчевую безголевую серию, поразив ворота Брайтона (2:0) в рамках отложенного матча 18-го тура АПЛ.
Автор: Юрій Семенюк