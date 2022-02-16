Прервал голевую "засуху"

37-летний звездный нападающий наконец забил, его серия без голов продолжалась еще с 2021 года. На 51-й минуте Криштиану Роналду взял на себя инициативу, обыграл соперника и пробил из-за пределов штрафной, открыв счет в матче, пишет 24 канал.

Подробнее Гол Роналду вырвал для Манчестер Юнайтед победу и место в зоне Лиги чемпионов

Это первый гол португальца в 2022 году, который сразу принес положительный результат команде.

Уже в компенсированное арбитром к матчу время Манчестер Юнайтед удвоил преимущество над Брайтоном и одержал победу со счетом 2:0.

Победа позволила "красным дьяволам" войти в зону Лиги чемпионов. МЮ с 43 очками занимает 4-е место в таблице АПЛ.

Роналду же забил свой 9-й мяч после возвращения в Англию. Всего в английском чемпионате провел уже 21 матч, в которых сделал 3 ассиста.

Видеообзор матча (гол Роналду с 1:07)

К слову. Следующий поединок МЮ проведет на выезде против Лидса (20 февраля).