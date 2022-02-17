Кріштіану Роналду може залишити клуб – інтерес до португальця вже виявили ПСЖ, Баварія та Рома, яку тренує екс-наставник Реала Жозе Моурінью.
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Агент Роналду – Хорхе Мендес провів переговори з новим головним виконавчим директором Манчестер Юнайтед Річардом Арнольдом щодо поганої форми англійської команди.
"Роналду справді турбується про своє майбутнє. Кріштіану нічого не хотів би більше, ніж вигравати трофеї в Манчестер Юнайтед, але зараз здається, що це буде надто складно. Португалець не хоче провести останні пару років своєї зіркової кар'єри в середині таблиці", – сказав агент.
Що відомо про Роналду зараз
- Раніше з'явилася інформація, що Роналду не залишатиме команду за підсумками сезону, оскільки прагне попрацювати з новим тренером.
- Діючий контракт гравця з манкуніанцями розрахований до 2023 року. Transfermarkt оцінює Роналду у 35 мільйонів євро.
- Роналду цього сезону відіграв за Манчестер Юнайтед 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 голів і віддав три результативні передачі. Кріштіану перервав свою шестиматчеву безгольову серію, вразивши ворота Брайтона (2:0) у рамках відкладеного матчу 18 туру АПЛ.