Кріштіану Роналду може залишити клуб – інтерес до португальця вже виявили ПСЖ, Баварія та Рома, яку тренує екс-наставник Реала Жозе Моурінью.

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Агент Роналду – Хорхе Мендес провів переговори з новим головним виконавчим директором Манчестер Юнайтед Річардом Арнольдом щодо поганої форми англійської команди.

"Роналду справді турбується про своє майбутнє. Кріштіану нічого не хотів би більше, ніж вигравати трофеї в Манчестер Юнайтед, але зараз здається, що це буде надто складно. Португалець не хоче провести останні пару років своєї зіркової кар'єри в середині таблиці", – сказав агент.

Що відомо про Роналду зараз