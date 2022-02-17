Криштиану Роналду может покинуть клуб – интерес к португальцу уже проявили ПСЖ, Бавария и Рома, которую тренирует экс-наставник Реала Жозе Моуринью.
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Агент Роналду – Хорхе Мендес провел переговоры с новым главным исполнительным директором Манчестер Юнайтед Ричардом Арнольдом по поводу плохой формы английской команды.
"Роналду действительно беспокоится о своем будущем. Криштиану ничего не хотел бы больше, чем выигрывать трофеи в Манчестер Юнайтед, но сейчас кажется, что это будет слишком сложно. Португалец не хочет провести последние пару лет своей звездной карьеры внутри таблицы", – сказал агент.
Что известно о Роналду сейчас
- Ранее появилась информация, что Роналду не будет покидать команду по итогам сезона, поскольку стремится поработать с новым тренером.
- Действующий контракт игрока с манкунианцами рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает Роналду в 35 миллионов евро.
- Роналду в этом сезоне отыграл за Манчестер Юнайтед 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал три результативных передачи. Криштиану прервал свою шестиматчевую безголевую серию, поразив ворота Брайтона (2:0) в рамках отложенного матча 18-го тура АПЛ.