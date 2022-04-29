У Путина паранойя, но его остановит наша армия, – президент Динамо Суркис

Игорь Суркис побывал на благотворительном матче Динамо в Дортмунде. Президент киевского клуба рассказал, как война сменит украинский футбол и прокомментировал безумные действия кремлевского руководителя.

Игорь Суркис: Футбол у нас будет не на том уровне, но он будет

Президент киевского клуба отметил поддержку в последнем матче против загребского Динамо. Также украинские болельщики пришли поддержать команду на матчах в Польше и Румынии.

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По словам Игоря Суркиса, руководство загребского Динамо уже получило предложение после победы Украины в войне против России провести матч под мирным небом в Киеве.

Владелец бело-синих уверен, что война существенно повлияет на уровень в украинском футболе. Но успокоил фанатов – футболу быть. Игорь Суркис пообещал, что сделает все возможное, чтобы развивать футбол в Украине и помогать другим клубам.

"Когда остановится война и не будет военного положения, я так понимаю, что футбол у нас будет не на том уровне, а на более слабом, но будет!", – заверил президент Динамо.

Суркис уверен, что украинской армии удастся сбросить с вершины Владимира Путина, который принимает решения, более похожие на паранойю.

Это паранойя – то, что он творит. Это не война, а геноцид против мирного населения, против наших детей, против женщин, против пожилых мужчин. Я думаю, кто-то его остановит. Скорее всего, остановят наши бойцы, наша армия,

– ответил Игорь Суркис.

Отметим, что Игорь Суркис в компании своего брата Григория поддержал Динамо с трибун в Дортмунде. Киевляне порадовали своих фанатов победой над местной Боруссией (2:3). Участие в матче приняли звезды "шмелей" Марко Ройс, Эрлинг Голланд и другие.