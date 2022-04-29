Игру Забарного снова отметили в мире
Авторитетное издание ESPN составило рейтинг лучших молодых футболистов планеты, которым еще не исполнился 21 год. В топ-39 не обошлось без украинцев.
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Защитник Динамо Илья Забарный разместился на 27-й позиции рейтинга. Защитник стал настоящим открытием в составе киевского клуба, укрепив защиту чемпиона Украины.
Сильные стороны и недостатки динамовца
В издании отметили игру Забарного в сборной Украины, а также его выступления по футболке Динамо в Лиге чемпионов. Эксперты назвали сильнейшие стороны талантливого украинца. Среди них выделили зрелость центрального защитника на футбольном поле, полностью не соответствующую его возрасту. Илья удачно руководит организацией обороны и преимуществами компенсирует свои недостатки в игре.
Несмотря на несильную скорость, Забарный благодаря подкату может спасти команду от пропущенного гола. Еще одним преимуществом 19-летнего защитника является игра на втором этаже. Около 65% воздушных дуэлей в матче остается выигранным за динамовцем.
Отметили эксперты и недостатки украинского футболиста, среди которых его владение мячом и игра под прессингом нападающих соперника.
Забарный оказался в одном рейтинге со звездными футболистами топовых клубов Европы – Эрлингом Холландом, Винисиусом Жуниором, Филом Фоденом и другими.
Интересно, что в первой пятерке можно увидеть сразу два игрока дортмундской Боруссии.
Топ-5 лучших молодых футболистов мира по версии ESPN
- Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд)
- Педри (Барселона)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
- Винисиус Жуниор (Реал)
Карьера Ильи Забарного: главное
- Ильи Забарный – воспитанник киевского Динамо, который в 2020 году впервые присоединился к главной команде киевлян.
- Почти сразу же завоевал себе место в основном составе и стал одним из лидеров обороны. Благодаря игре на клубном уровне получил вызов в сборную Украины, за которую уже успел отыграть 18 матчей.
- Илья стал одним из тех, кто провел все полные матчи "сине-желтых" на Евро-2020.
- В сезоне-2021/2022 защитник сыграл за Динамо 23 поединка, в которых отличился одним ассистом.
- Его соглашение с киевлянами рассчитано на 30 июня 2026 года.