Пилот команды Формулы-1 Mercedes Льюис Хэмилтон попал в неприятный инцидент. Он разместил пост, который был направлен на критику вакцин и о причастности к этому Билла Гейтса. Впоследствии ему пришлось извиниться за это.

Хэмилтон опубликовал в сторис в Instagram фрагмент разговора Билла Гейтса, в котором он говорит о вакцинации. И отрицает тот факт, что вакцина, которая разрабатывается при его поддержке, будет использована для чипизации людей.

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Однако Хэмилтон сделал репост видео блогера King Bach, который подписал его как "Я помню день, когда я впервые солгал".

Такое сообщение на странице Хэмилтона вызвало шквал критики среди его поклонников. Они обвинили его в распространении идей против вакцинации. Потому после этого Хэмилтон выступил с извинением. И объяснением.

"Я увидел комментарии по поводу моего предыдущего поста насчет вакцины против коронавируса. И хотел бы прояснить свою позицию, поскольку понял, что ее, возможно, неверно интерпретировали.

Во-первых, я не видел фразу, прикрепленную к посту, это моя ошибка, и я очень уважаю работу Билла Гейтса в сфере благотворительности. Я также хотел бы четко сказать о том, что не выступаю против вакцин. У меня нет сомнений в том, что они окажутся полезными в борьбе с коронавирусом. Надеюсь, их разработка спасет жизни.

Однако, после просмотра данного видео я почувствовал, что есть большая неопределенность, которая касается, в первую очередь, побочных эффектов, а также финансирования. Возможно, я не всегда делаю правильные посты – я всего лишь человек и набираюсь знаний", – написал Хэмилтон.