Повторный тест на коронавирус подтвердил опасную инфекцию у пилота команды Формулы-1 Racing Point Серхио Переса. Поэтому он пропустит следующий этап гонки в Сильверстоуне.

Информацию о коронавирусе у Серхио Переса подтвердили на официальном сайте Point Racing. Мексиканский гонщик сейчас ожидает указания министерства здравоохранения Англии. В команде заверили, что он чувствует себя хорошо.

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Вместо Переса в гонке в Сильверстоуне примет участие Нико Хюлькенберг. Немец уже заменял Переса на предыдущем этапе в Сильверстоуне, но тогда так и не стартовал из-за проблем с болидом.

"Я очень рад снова выступить с командой в Сильверстоуне. В прошлые выходные это был настоящий шаг в неизвестность, поскольку я несколько лет отсутствовал в команде и водил машину, на которой я никогда раньше не ездил. За последнюю неделю я много узнал о RP20 и готов применить свой опыт в этих выходных. Гонки по одной и той же трассе опять немного упрощают задачу, и команда проделала огромную работу, помогая мне набрать скорость", – заявил Хюлькенберг.

Отметим, что гонки 9 августа будут юбилейные. Они пришлись на 70-ю годовщину первых гонок Формулы-1, которые состоялись как раз в Сильверстоуне.