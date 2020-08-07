Повторний тест на коронавірус підтвердив небезпечну інфекцію у пілота команди Формули-1 Racing Point Серхіо Переса. Відтак він пропустить наступний етап перегонів у Сільверстоуні.

Інформацію про коронавірус у Серхіо Переса підтвердили на офіційному сайті Racing Point. Мексиканський гонщик зараз очікує на вказівки міністерства охорони здоров'я Англії. В команді запевнили, що він почуває себе добре.

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Замість Переса у гонці в Сільверстоуні візьме участь Ніко Хюлькенберг. Німець вже заміняв Переса на попередньому етапі в Сільверстоуні, але тоді так і не стартував через проблеми з болідом.

У самого Переса тоді була лише підозра на коронавірус. І його відправили в самоізоляцію. Якби діагноз не підтвердився, то він би прийняв участь у гонці 9 серпня.

"Я дуже радий знову виступити з командою в Сільверстоуні. У минулі вихідні це був справжній крок у невідомість, оскільки я кілька років був відсутній в команді і водив машину, на якій я ніколи раніше не їздив. За останній тиждень я багато дізнався про RP20 і готовий застосувати свій досвід до цих вихідних. Гонки по одній і тій же трасі знову трохи спрощують задачу, і команда виконала величезну роботу, допомагаючи мені набрати швидкість", – заявив Хюлькенберг.

Відзначимо, що перегони 9 серпня будуть ювілейні. Вони припали на 70-у річницю перших перегонів Формули-1, які відбулися якраз в Сільверстоуні.