В Пекине состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2022: фото с Украиной
13 марта 2022 , 17:47Читати новину українською
В воскресенье, 13 марта, в Пекине прошла церемония закрытия зимних Паралимпийских игр-2022. Знаменосцем сборной Украины стал биатлонист Виталий Лукьяненко.
В ходе церемонии прошел парад спортсменов, после чего паралимпийское знамя было передано итальянским городам – Милану и Кортине-д'Ампеццо, которые примут следующие зимние Паралимпийские игры в 2026 году, сообщает 24 канал.
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Церемония закрытия Паралимпиады-2022 / Фото Xinhua News
Украина на церемонии закрытия Паралимпиады-2022 / Фото Getty Images
Итоги Украины на Паралимпиаде-2022
- В Пекине Украину представляли 20 спортсменов-паралимпийцев и девять спортсменов-гайдов.
- Украинские паралимпийцы смогли выбраться из Украины, которая страдает от войны с Россией. Наши спортсмены ярко выступили в Пекине, получив 11 наград высшего достоинства.
- Еще в активе Украины 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. В общей сложности паралимпийцы возвращаются в Украину с 29 наградами.
- В общем медальном зачете Украина уступила только Китаю и заняла второе место. Тройку лучших замкнула Канада – 25 медалей.