Футболіст збірної України Мар'ян Швед досі не може знайти себе у європейському футболі. Після невдалої спроби заграти в Севільї та Селтіку українському футболісту не вдається завоювати місце у старті Мехелена.

Швед перейшов у бельгійський Мехелен влітку 2020 року на правах оренди із Селтіка. Та у футболці нового клубу Мар'ян виходив тільки тричі.

Дивіться також Мар'ян Швед вперше забив за новий клуб у Бельгії: відео голу

У нього неймовірно погане ставлення

Футболіст Мехелена анонімно розповів про ставлення українського футболіста. Про це повідомляє hln.be.

Мар'ян – боязкий хлопець. Він сильний в грі один в один і добре завершує атаки. У нього є безліч якостей. Але у нього неймовірно погане ставлення. Я розумію, чому тренер незадоволений,

– сказав гравець.

Головний тренер Мехелена Вутер Вранкен публічно розкритикував українського гравця. Він повідомив, що Швед не дотримується дисципліни.

"Я не збираюся більше витрачати на нього час. Гравці і персонал робили все можливе, щоб влити Шведа в колектив. Але він ставить себе вище команди.

Він регулярно спізнюється і вдає, що його немає. Гравці і персонал говорили з ним декілька разів, я розмовляв з ним наодинці. Але ми не отримали відповіді", – сказав тренер.

Вутер Вранкен порадив Шведу перейти у більярд та заявив, що Мар'ян – інтроверт, а "його зарозумілість тільки погіршує ситуацію".

Є багато гравців, які не вичавлюють з кар'єри максимум, попри свої якості. Це теж може стати такою історією. Якщо щось клацне у нього в голові, тоді у нас буде якісний гравець. Якщо цього не відбудеться, то я не буду миритися з тим, що він ставить себе вище групи,

– резюмував Вранкен.

Що відомо про кар'єру Шведа