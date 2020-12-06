У нього неймовірно погане ставлення: Шведа жорстко розкритикували в клубі
Футболіст збірної України Мар'ян Швед досі не може знайти себе у європейському футболі. Після невдалої спроби заграти в Севільї та Селтіку українському футболісту не вдається завоювати місце у старті Мехелена.
Швед перейшов у бельгійський Мехелен влітку 2020 року на правах оренди із Селтіка. Та у футболці нового клубу Мар'ян виходив тільки тричі.
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У нього неймовірно погане ставлення
Футболіст Мехелена анонімно розповів про ставлення українського футболіста. Про це повідомляє hln.be.
Мар'ян – боязкий хлопець. Він сильний в грі один в один і добре завершує атаки. У нього є безліч якостей. Але у нього неймовірно погане ставлення. Я розумію, чому тренер незадоволений,
– сказав гравець.
Головний тренер Мехелена Вутер Вранкен публічно розкритикував українського гравця. Він повідомив, що Швед не дотримується дисципліни.
"Я не збираюся більше витрачати на нього час. Гравці і персонал робили все можливе, щоб влити Шведа в колектив. Але він ставить себе вище команди.
Він регулярно спізнюється і вдає, що його немає. Гравці і персонал говорили з ним декілька разів, я розмовляв з ним наодинці. Але ми не отримали відповіді", – сказав тренер.
Вутер Вранкен порадив Шведу перейти у більярд та заявив, що Мар'ян – інтроверт, а "його зарозумілість тільки погіршує ситуацію".
Є багато гравців, які не вичавлюють з кар'єри максимум, попри свої якості. Це теж може стати такою історією. Якщо щось клацне у нього в голові, тоді у нас буде якісний гравець. Якщо цього не відбудеться, то я не буду миритися з тим, що він ставить себе вище групи,
– резюмував Вранкен.
Що відомо про кар'єру Шведа
- 23-річний футболіст – вихованець львівських Карпат. У 2015 році Мар'ян потрапив у структуру іспанської Севільї.
- У 2017 році він повернувся у Львів. З 2019 року Мар'ян – гравець шотландського Селтіка, де не зміг закріпитися в основному складі.
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