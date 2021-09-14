"Футболисты должны быть сильными психологически"

Главный тренер Динамо Мирча Луческу принял участие в традиционной пресс-конференции накануне матча киевлян против Бенфики в Лиге чемпионов. Румынский специалист прокомментировал слова Александра Петракова, которые были адресованы Александру Караваеву.

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Луческу заявил, что футболисты должны преодолевать спады и сложные моменты в карьере. Игроки должны быть психологически сильными. Румын заверил, что у Караваева нет никаких проблем.

Профессиональные футболисты обязаны проходить через сложные моменты. Каждые 3-4 дня у них экзамен – это игра. Футболисты должны быть сильными психологически. Кто остается во вчерашнем дне, у того нет никаких шансов прогрессировать. Поэтому у Караваева никаких проблем нет,

– сказал румынский специалист.

Что произошло между Петраковым и Караваевым