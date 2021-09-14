"Футболисты должны быть сильными психологически"
Главный тренер Динамо Мирча Луческу принял участие в традиционной пресс-конференции накануне матча киевлян против Бенфики в Лиге чемпионов. Румынский специалист прокомментировал слова Александра Петракова, которые были адресованы Александру Караваеву.
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Луческу заявил, что футболисты должны преодолевать спады и сложные моменты в карьере. Игроки должны быть психологически сильными. Румын заверил, что у Караваева нет никаких проблем.
Профессиональные футболисты обязаны проходить через сложные моменты. Каждые 3-4 дня у них экзамен – это игра. Футболисты должны быть сильными психологически. Кто остается во вчерашнем дне, у того нет никаких шансов прогрессировать. Поэтому у Караваева никаких проблем нет,
– сказал румынский специалист.
Что произошло между Петраковым и Караваевым
- Наставник сборной Украины Александр Петраков стал гостем программы "Большой футбол". Наставник рассказал о ситуации с Русланом Малиновским и неожиданно раскритиковал игру динамовцев Александра Караваева и Александра Сироту.
- Александр Васильевич провел разговор с Караваевым после двух результативных ошибок в игре отбора чемпионата мира-2022 против Казахстана (2:2). Петраков отметил, что в 29 лет нельзя делать таких детских ошибок.