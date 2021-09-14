"Футболісти мають бути сильними психологічно"

Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв участь у традиційній пресконференції напередодні матчу киян проти Бенфіки у Лізі чемпіонів. Румунський спеціаліст прокоментував слова Олександра Петракова, які були адресовані Олександру Караваєву.

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Луческу заявив, що футболісти повинні долати спади та складні моменти у кар'єрі. Гравці мають бути психологічно сильними. Румун запевнив, що у Караваєва немає жодних проблем.

Професійні футболісти зобов'язані проходити через складні моменти. Кожні 3-4 дні у них іспит – це гра. Футболісти мають бути сильними психологічно. Хто залишається у вчорашньому дні, у того немає жодних шансів прогресувати. Тож у Караваєва жодних проблем немає,

– сказав румунський фахівець.

Що сталось між Петраковим та Караваєвим