У нас единственный на всю страну манеж, где можно провести чемпионат Украины, – Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук назвала главные недостатки в украинском спорте. Спортсменка выделила две главные проблемы.

Бех-Романчук: В Украине не популяризируют спорт

В эксклюзивном интервью для 24 канала известная прыгунья в длину рассказала, чего не хватает украинскому спорту, в частности, легкой атлетике.

Интересно Люблю, чтобы все было идеально, – Бех-Романчук о ритуалах перед стартом

У нас с организацией все очень хорошо, абсолютно никогда с этим вопросов не возникает. Я считаю, что в Украине присутствуют две проблемы. Одна из них – это непопуляризация спорта, непосредственно, легкой атлетики,

– сказала Марина.

"Это связано с тем, что во время соревнований нет никакого телевидения, об этом не рассказывают в новостях. Я всегда замечаю то, что СМИ транслируют один негатив", – считает именитая спортсменка.

Также Бех-Романчук выделила еще одну проблему. По ее словам, в Украине недостаточное количество легкоатлетических манежей.

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"Если бы медиа больше рассказывали о разных видах спорта, у нас бы люди интересовались, знали своих спортсменов, отдавали своих детей в секции. Соответственно, благодаря этому, увеличивались бы трибуны", – отметила прыгунья в длину.

Ну и еще один недостаток – у нас на всю Украину единственный в Сумах манеж, который может принять чемпионат Украины. Очень обидно, что у нас нет альтернативы. Хотелось бы, чтобы таких арен становилось больше,

– подчеркнула Бех-Романчук.

Что известно о спортсменке

Бех-Романчук – украинская прыгунья в длину.

Лучшим достижением в ее карьере является "серебро" на Чемпионате мира в 2019 году.

В 2021-м году она торжествовала на Чемпионе Европы в помещении. Также на ее счету "бронза" на Чемпионате Европы в помещении.

В 2018 году Марина получила серебряную награду на Чемпионате Европы на открытом воздухе.

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место.