Бех-Романчук: Мы постоянно друг друга поддерживаем
По словам звездной легкоатлетки, у их спортивной семьи все не так просто. Главный недостаток – постоянные собрания и соревнования.
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Марина рассказала, что они с Мишей уже давно научились поддерживать отношения на расстоянии. Поскольку их отношения рождались в таких условиях.
Конечно, когда мы бываем долго дома вместе, вот как во время карантина, это совсем другое. Отлично привыкаешь к тому, что вы рядом,
– сказала Бех-Романчук.
Однако паре все же удается держать в балансе. Спортсменка отметила, что их отношения с мужем базируются именно на взаимоподдержке.
"Но обычно мы большую часть времени проводим на собраниях. Наши отношения базируются на том, что мы постоянно друг друга поддерживаем. К примеру, Мише бывает тяжело, разные нагрузки, большие объемы работы, он очень устает. Учитывая мою специфику работы, то у меня постоянно что-то болит. Так что я часто прихожу домой и начинаю плакать, канючить. Знаете, у нас такой баланс – взаимоподдержки", – добавила Марина.
Звездные спортивные супруги
- Пара обручилась в 2018-м году.
- Украинский пловец Михаил Романчук получил на Олимпийских играх в Токио две награды: "серебро" и "золото".
- К сожалению, Марине не удалось зацепиться за награды на Играх-2020. Украинка продемонстрировала 5 результат.