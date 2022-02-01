Бех-Романчук: Мы постоянно друг друга поддерживаем

По словам звездной легкоатлетки, у их спортивной семьи все не так просто. Главный недостаток – постоянные собрания и соревнования.

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Марина рассказала, что они с Мишей уже давно научились поддерживать отношения на расстоянии. Поскольку их отношения рождались в таких условиях.

Конечно, когда мы бываем долго дома вместе, вот как во время карантина, это совсем другое. Отлично привыкаешь к тому, что вы рядом,

– сказала Бех-Романчук.

Однако паре все же удается держать в балансе. Спортсменка отметила, что их отношения с мужем базируются именно на взаимоподдержке.

"Но обычно мы большую часть времени проводим на собраниях. Наши отношения базируются на том, что мы постоянно друг друга поддерживаем. К примеру, Мише бывает тяжело, разные нагрузки, большие объемы работы, он очень устает. Учитывая мою специфику работы, то у меня постоянно что-то болит. Так что я часто прихожу домой и начинаю плакать, канючить. Знаете, у нас такой баланс – взаимоподдержки", – добавила Марина.

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