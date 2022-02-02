Бех-Романчук: Очень тщательно собираюсь

Марина рассказала, как собирается к стартам. Для нее важно, чтобы все было идеально сложено.

Стоит внимания Всегда настроена на максимальную борьбу, – Бех-Романчук оценила начало сезона

Мой единственный ритуал – я люблю, чтобы все было идеально. Очень тщательно собираюсь. Когда выхожу из комнаты, все должно быть тщательно сложенным. Я идеально собираю вещи в свой рюкзак. Ну и конечно, я верю в Бога. Всегда прошу о хороших секундах или удачном прыжке,

– сказала спортсменка.

К сведению! Полное интервью с Мариной Бех-Романчук читайте на сайте 24 канала по ссылке.

Золотое начало сезона