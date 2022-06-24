Карраскаль: Я очень рад играть в этой команде

Многие иностранные футболисты и тренеры покинули Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время колумбийский полузащитник доволен своей жизнью в Москве.

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Я не буду прибегать к возможности разорвать соглашение благодаря правилам ФИФА. У меня долгосрочный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, счастлив и всем доволен. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Я не собираюсь ничего менять и не планирую никуда уходить,

– заявил футболист.

Также полузащитник не понимает других уехавших из России спортсменов, ведь его все устраивает.

"Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если произойдет что-то необычное, нас не покинут и даже помогут с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив их заботой и теплом, поэтому не о чем переживать. В Москве спокойная и стабильная жизнь, проблем нет. Я люблю футбол и здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-то ехать или прятаться? Я не понимаю. Я здесь очень счастлив", – добавил колумбиец.

Карьера футболиста