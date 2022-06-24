Карраскаль: Я очень рад играть в этой команде
Многие иностранные футболисты и тренеры покинули Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время колумбийский полузащитник доволен своей жизнью в Москве.
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Я не буду прибегать к возможности разорвать соглашение благодаря правилам ФИФА. У меня долгосрочный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, счастлив и всем доволен. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Я не собираюсь ничего менять и не планирую никуда уходить,
– заявил футболист.
Также полузащитник не понимает других уехавших из России спортсменов, ведь его все устраивает.
"Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если произойдет что-то необычное, нас не покинут и даже помогут с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив их заботой и теплом, поэтому не о чем переживать. В Москве спокойная и стабильная жизнь, проблем нет. Я люблю футбол и здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-то ехать или прятаться? Я не понимаю. Я здесь очень счастлив", – добавил колумбиец.
Карьера футболиста
- В период с 2017 по 2019 год колумбиец выступал за Карпаты.
- В феврале 2022 года Карраскаль перебрался в Россию. В 13 матчах экс-хавбек "львов" отличился 1 голом и 1 ассистом.