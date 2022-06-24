Карраскаль: Я дуже радий грати в цій команді

Багато іноземних футболістів та тренерів покинули Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Натомість колумбійський півзахисник задоволений своїм життям у Москві.

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Карраскаль наголосив, що не планує розривати угоду з московським клубом.

Я не буду вдаватися до можливості розірвати угоду завдяки правилам ФІФА. У мене довгостроковий контракт з ЦСКА. Я дуже радий грати в цій команді, щасливий та всім задоволений. Зараз моє життя пов’язане з цим клубом. Я не збираюся нічого змінювати й не планую нікуди йти,

– заявив футболіст.

Також півзахисник не розуміє інших спортсменів, які виїхали з Росії, адже його все влаштовує.

"‎Клуб піклується про нас, про нашу безпеку. Нам дали зрозуміти, що якщо станеться щось незвичайне, нас не покинуть і навіть допоможуть з від’їздом в безпечне місце. Керівництво заспокоїло гравців, оточивши їх турботою та теплом, тому немає про що переживати. У Москві спокійне та стабільне життя, проблем немає. Я люблю футбол і тут у мене є можливість займатися улюбленою справою. Навіщо кудись їхати або ховатися? Я не розумію. Я тут дуже щасливий", – додав колумбієць.

Кар'єра футболіста