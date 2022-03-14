Зинченко: Победа за нами

Игрок Манчестер Сити подчеркнул, что не сомневается в победе своих земляков. Он рассказал, что болельщики из разных стран его постоянно поддерживают и выражают восхищение украинским народом.

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"Ежедневно у меня спрашивают, что ты думаешь, как все это будет. Конечно же у меня такое же настроение – победа за нами. Уже через 18 дней войны то, как наша нация, народ, военные, вообще все наши украинцы, как они борются". И показывают всему миру, что мы никогда не сдадимся, никогда не опустим руки, мы будем зубами грызть землю за свою территорию", – отметил футболист.

Мне столько звонков поступало от людей с разными национальностями, они просто в шоке от того, насколько у нас очень сильная нация, поэтому меня берет гордость за это, ежесекундно больше горжусь тем, что я украинец,

– сказал Зинченко.

"Как вы говорите знаменитый футболист. Раньше у молодого поколения в основном были кумиры спортсмены, то сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что кумирами молодежи и в частности моими являются наши ВСУ, они настоящие герои.

Я хотел бы лично от себя и от всей национальной сборной Украины поблагодарить их в очередной раз за то, что они, рискуя жизнью, отстаивают нашу честь, борются за нашу землю и дают прилично прикурить агрессору, потому что это очень важно для нас и я уверен, что победа будет за нами", – добавил игрок национальной команды.